Horror in Hameln (D): Mann knüpft Frau an Auto an und fährt los

Ein Mann hat gestern Abend einer 28-Jährigen ein Seil um den Hals gebunden, dieses an der Anhängerkupplung seines Autos befestigt und die Frau so durch die Strassen der niedersächsischen Stadt Hameln geschleift.

Das Opfer blieb schliesslich auf einem Gehweg liegen, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Offenbar war der Strick gerissen oder der Knoten hatte sich gelöst.

Frau in Lebensgefahr

Sanitäter versorgten die schwer verletzte Frau vor Ort und brachten sie in ein Spital. Nach einer Notoperation musste sie noch am Abend in eine Spezialklinik verlegt werden. Die 28-Jährige schwebt noch immer in Lebensgefahr.

Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 38-jährigen Mann aus dem nahegelegenen Bad Münder (D). Der Mann stellte sich kurz nach der Tat selbst der Polizei und liess sich widerstandslos festnehmen. Zum Motiv gibt es noch keine Angaben.

Laut «Bild.de» haben sowohl Täter als auch Opfer «kurdische Wurzeln». Die Frau sei die Ex-Freundin des Mannes, habe mit ihm gemeinsam ein Kind.

«Es ist unvorstellbar, mit welcher Brutalität und Menschenverachtung diese Tat ausgeführt wurde», sagte Hamelns Stadtsprecher Thomas Wahmes. «Hier sind alle erschüttert.» (bau)