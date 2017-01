Es war zu heiss! Achterbahn-Fahrer in Australien steckten fest

Sydney – In einem Vergnügungspark an der australischen Goldküste haben mehr als ein Dutzend Gäste den Albtraum eines jeden Achterbahn-Fahrers erlebt: Auf der Fahrt nach ganz oben hingen die etwa 20 Menschen am Mittwoch mehrere Meter über dem Boden fest.