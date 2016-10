In Berlin sticht Teenie (14) aus Angst einen Horror-Clown nieder

Die Horror-Clowns haben Saison: Kurz vor Halloween häufen sich die Meldungen über gruslige Spassmacher, die mit Baseballschläger, Messer oder Ähnlichem bewaffnet sind und Passanten erschrecken oder gar attackieren in ganz Europa.

So auch in Berlin: Als Horror-Clown verkleidet und mit einem Hammer in der Hand griff ein Teenager am Montagabend gegen 19.30 Uhr eine Gruppe Jugendlicher an. Doch er wählte den Falschen für seinen Streich: Der Teenager wehrte sich und stach auf den Verkleideten ein. Anschliessend leistete er Erste Hilfe. Der Clown landete mit Verletzungen am Oberkörper im Spital. Dann die Überraschung: Laut «bild.de» kannten sich die zwei bereits.

Seit Beginn der Clown-Attacken gab es laut Polizei bereits 100 Zwischenfälle. Seitdem häufen sich laut Polizei aber auch die Falschmeldungen im Internet massiv. (kra)