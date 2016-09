Hilfe für Bevölkerung blockiert :  Moskau und Washington streiten wieder über Syrien

Am Montag war in Syrien eine von Russland und den USA ausgehandelte Waffenruhe in Kraft getreten. Diese galt zunächst 48 Stunden, am Mittwoch wurde sie für zwei Tage verlängert. Am Freitag dann bot Russland eine erneute Verlängerung um 72 Stunden an - eine solche wurde offiziell aber nicht verkündet.

Sollte die Feuerpause sieben Tage halten, wollen Moskau und Washington entsprechend ihrer Einigung eigentlich über ein gemeinsames Vorgehen gegen die Dschihadisten in Syrien beraten. Zudem sollte die Zivilbevölkerung Hilfsgüter erhalten.

Seine Truppen vor Ort und die syrische Führung hielten sich an die Waffenruhe, sagte Putin am Samstag nach Angaben der russischen Nachrichtenagenturen. Allerdings nutzten die von den USA unterstützten Rebellen den Stopp der Kampfhandlungen, um sich «neu zu organisieren«.

Russland will im Sicherheitsrat diskutieren

Washington habe «offensichtlich das Bestreben, die Möglichkeit zur Bekämpfung der rechtmässigen Regierung in Syrien» zu behalten, kritisierte Putin weiter. Dies sei ein «sehr gefährlicher Pfad». Putin gab zugleich den USA die Verantwortung dafür, dass über das Thema nicht im Sicherheitsrat beraten wurde.

Die für Freitag angesetzte Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates war abgesagt worden, weil dabei auch über die Vereinbarung zur Waffenruhe gesprochen werden sollte. Die USA fürchteten, mit der Offenlegung der detaillierten Vereinbarung die von ihnen unterstützten Rebellen in Syrien zu gefährden.

Die von den Aussenministern Russlands und der USA ausgehandelte Vereinbarung sieht auch Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung in Syrien vor. Diese ist bisher noch nicht angelaufen, weil die Vereinten Nationen nach eigenen Angaben noch nicht die nötigen Sicherheitsgarantien für ihre Konvois haben.

Hilfslieferungen blockiert

An der türkisch-syrischen Grenze steckten am Samstag weiter 40 UNO-Lastwagen mit Lebensmitteln fest, die einen Monat lang 80'000 Menschen ernähren könnten. Allein im von Regierungstruppen belagerten und von Rebellen gehaltenen Teil der Stadt Aleppo brauchen 250'000 Zivilisten dringend Lebensmittel und Medikamente.

US-Präsident Barack Obama warf der syrischen Führung vor, die humanitäre Hilfe zu blockieren. Washington machte zugleich eine militärische Kooperation mit Moskau im Kampf gegen Dschihadisten davon abhängig, dass die Hilfslieferungen die Bevölkerung erreichen.

Neben dem diplomatischen Streit bedrohten auch immer wieder aufflammende Gefechte in Syrien die Waffenruhe. Kampfjets flogen nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die den Rebellen nahesteht, mehrere Luftangriffe auf Rebellenstellungen in den Provinzen Hama und Aleppo.

Feuerpause hält nicht an

Am Samstagabend berichteten dann das syrische Staatsfernsehen und das russische Verteidigungsministerium von angeblichen Luftangriffen der von den USA angeführten Koalition im Osten Syriens. Wie die Staatsagentur Sana berichtete, seien Stellungen der Armee in der Nähe eines Militärflughafens in der Provinz Deir Essor im Osten Syriens angegriffen worden. Es habe zahlreiche Tote gegeben

Aus Moskau hiess es, die Kampfjets hätten vier Angriffe gegen die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) umzingelten Stellungen der Regierungstruppen geflogen. Kurz nach den Angriffen hätten die IS-Kämpfer eine Offensive begonnen. Ein russischer Sprecher schloss deshalb nicht aus, dass die Attacke ein Versehen sei.

Die angreifenden Kampfflugzeuge hätten jedoch nicht identifiziert werden können, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die Beobachtungsstelle steht der syrischen Opposition nahe und stützt sich auf ein breites Netzwerk von Informanten Syrien.

Während die Feuerpause in den ersten drei Tagen seit ihrem Beginn am Montagabend zunächst weitestgehend hielt, hätten die Verstösse seit Donnerstag deutlich zugenommen, teilte die Beobachtungsstelle mit. «Ich fürchte, dass das zu einem Scheitern der Waffenruhe führen könnte.» (SDA)