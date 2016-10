Herzlose Szene in deutscher Bank :  Kunden stiegen über sterbenden Mann (82) hinweg

Man will sich die Szene kaum vorstellen. In einem Vorraum einer Essener Bank liegt ein Mann auf dem Boden. Minutenlang wird er ignoriert. Vier Personen steigen sogar über ihn hinweg. Dann, nach zwanzig Minuten, ruft endlich jemand den Notarzt.

Im Krankenhaus stirbt der 82-Jährige, der in der Bankfiliale eigentlich eine Überweisung vornehmen wollte. Die Polizei hat sich jetzt mit einer Mitteilung zum tragischen Vorfall am 3. Oktober an die Öffentlichkeit gewandt. Die Beamten sind entsetzt.

«Das Erschütternde: Einige Menschen ignorierten seinen offensichtlich hilflosen Zustand und leisteten keine Hilfe», schreibt die Polizei. Auf den Videoaufnahmen sei zu sehen, dass nach rund fünf Minuten die erste Person den Raum betrat – sie beachtete den am Boden liegenden Mann nicht.

Drei weitere Kunden stiegen auf dem Weg zum Geldautomaten über ihn hinweg oder machten einen Bogen um ihn. Zwei verliessen sogar fast gleichzeitig die Bank. Erst der fünfte schlägt Alarm.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen unterlassener Hilfeleistung. Dafür droht bis zu ein Jahr Haft oder eine Geldstrafe. (bih)