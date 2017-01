Die Ballonfahrt rund um die Wolkenkratzer von Dubai war schön. Doch die Landung mit dem Heissluftballon wurde für die Touristen-Gruppe zum Albtraum.

Wegen des starken Windes musste der Pilot am Samstag in Al Madam vorzeitig landen, 60 Kilometer von Dubai entfernt. Am Boden, beim Ausschalten des Brenners, passierte es: Eine riesige Stichflamme erwischte den Piloten direkt im Gesicht, die Passagiere erlitten Verbrennungen an den Händen.

Schweizer unter den Verletzten

Der erfahrene Pilot, ein Niederländer mit über 2500 Flugstunden, musste mit dem Heli ins Spital geflogen werden. Die fünf Passagiere, darunter ein Schweizer, wurden ins Krankenhaus gebracht. Noch am selben Tag konnten sie es allerdings wieder verlassen.

Die Ursache für den Unfall soll eine technische Fehlfunktion sein, sagen die Verantwortlichen vom Ballon-Unternehmen, laut «Daily Mail». «Es gab ein Problem mit dem Brenner. Statt dass er ausschaltete, trat eine Stichflamme aus und erwischte den Piloten.» Wann der Pilot das Krankenhaus wieder verlassen darf, steht noch in den Sternen. In Lebensgefahr sei er jedoch nicht.

Gefährliches Abenteuer Ballonfahrt

Unfälle mit Heissluftballons sorgten in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Im letzten Juli stürzte in Texas ein Heissluftballon ab, nachdem er in eine Stromleitung geflogen war. Es starben 16 Menschen.

Das schwerste Unglück ereignete sich allerdings im Jahr 2013: In Luxor starben 19 Menschen, nachdem der Korb Flammen gefangen hatte. Die Insassen waren schon vor dem Absturz teilweise verbrannt. (fss)