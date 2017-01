Heikler Auftritt Clintons kommen zu Trumps Vereidigungs-Zeremonie

Hillary Clinton, erbitterte Gegnerin des künftigen Präsidenten Donald Trump, wird an der Seite ihres Mannes Bill Clinton an Trumps Vereidigungszeremonie am 20. Januar teilnehmen. Dies teilten Mitarbeiter des Paares am Dienstag mit.