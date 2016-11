Haiti Präsidentschaftswahl in Haiti mit einem Jahr Verspätung

Port-au-Prince – Nach einem Jahr politischer Krise ist in Haiti am Sonntag die Präsidentschaftswahl nachgeholt worden. Die 6,2 Millionen Wahlberechtigten des bitterarmen Karibikstaates waren in der ersten Wahlrunde aufgerufen, zwischen 27 Kandidaten zu entscheiden.