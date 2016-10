Hacker-Kollektiv gesteht Attacke auf WhatsApp & Co. :  «Es war bloss eine Machtdemonstration!»

Schwere Cyberangriffe haben am Freitag zahlreiche bekannte Websites und Internetdienste wie Twitter, Paypal, Netflix oder Spotify lahmgelegt. Nutzer hatten teilweise über Stunden hinweg Mühe, auf ihre Lieblingsseiten zuzugreifen. Auch WhatsApp war betroffen.

Das Ausmass und der Ursprung der Behinderungen waren zunächst unklar. Nun aber kommt langsam Licht ins Dunkel: Laut der Nachrichtenagentur AP haben Mitglieder des Kollektivs «New World Hackers» via Twitter die Verantwortung für die Attacke übernommen.

«Es ist für die gute Sache» Die US-Hackergruppe «New World Hackers» (@NewWorldHacking auf Twitter) sorgte weltweit für Aufsehen, als sie im vergangenen September ESPN und keine zwei Monate später BBC lahmlegte. Diese Attacken waren jedoch bei weitem nicht so breit angelegt wie diejenige von gestern. Der Pro-Anonymous-Blog «AnonIntelGroup» hat mit dem Hackerkollektiv über die Motive für den jüngsten Angriff gesprochen. Hier ein Auszug: Im letzten Jahr habt ihr BBC lahmgelegt. Wieso habt ihr euch entschieden, diesmal gegen Twitter & Co. vorzugehen?

«Wir führen jedes Jahr eine solche Machtdemonstration durch. Diesmal gilt sie Russland. Seine Macht zu testen ist der Schlüssel. Nur so können wir sehen, wie weit jede Attacke reicht...» Was hat euch dazu motiviert?

«Es ist für die gute Sache... Russen behaupten, besser als die Amerikaner zu sein. Sie wollen einen Krieg starten. Wir zeigen ihnen, was Krieg ist.» Macht ihr euch Sorgen wegen der ganzen Aufmerksamkeit, die ihr nun erhaltet?

«Natürlich machen wir uns wegen der Aufmerksamkeit Sorgen, wir wollen keine Bundesagenten auf unseren Fersen. Deshalb sind wir auch in Russland.» Wieso glaubt ihr, dass Russland auf eine derartige Attacke reagieren wird?

«Die Russen sollten antworten, aber sch**** auf die. Unsere Botschaft für die Welt ist: bleibt gebildet.»

«Es ging nicht darum, Bundesagenten aufzuhetzen, es war nur eine Machtdemonstration», sagten zwei Gruppenmitglieder, die sich als «Prophet» und «Zain» ausgaben, AP per Nachrichtenaustausch bei Twitter. Mehr als zehn Mitglieder von New World Hackers hätten sich an der Attacke beteiligt. Das Bekenntnis liess sich bisher nicht von unabhängiger Seite bestätigten.

Kameras und Thermostate missbraucht

Bei dem Angriff handelte sich um sogenannte Denial-of-Service-Angriffe (DDOS), bei denen Webseiten mit sinnlosen Anfragen überflutet werden, bis sie in die Knie gehen. Er sei von Dutzenden Millionen IP-Adressen ausgegangen, erklärte der betroffene Web-Dienstleister Dyn.

Dafür seien auch vernetzte Haushaltstechnik wie Kameras, digitale Videorekorder oder sogar Thermostate missbraucht worden. Kyle York, Chefstratege von Dyn, sprach von einer «listigen Attacke».

Ebenfalls nicht erreichbar waren zeitweise die Websites der «New York Times», des Wohnungsvermittlers AirBnB und der Online-Community Reddit. Die Attacken richteten sich unter anderem gegen die sogenannte DNS-Infrastruktur, die dafür sorgt, dass Websites über das Eintippen von Webadressen zu erreichen sind. Dafür werden die Namen mit hinterlegten IP-Adressen in Zahlenform abgeglichen.

«Internet-Vandalismus»

Die Angriffe begannen am Freitag gegen Mittag europäischer Zeit, die dritte Welle reichte zum Teil bis in den Samstag hinein. Der Sender CNBC zitierte einen Vertreter der Sicherheitsbehörden mit der Vermutung, es handle sich um «Internet-Vandalismus». Das Weisse Haus sprach von bösartigen Attacken. Das Heimatschutzministerium habe Ermittlungen aufgenommen.

DDOS-Attacken kommen immer wieder vor. Zuletzt wurde die Schad-Software «Mirai» bekannt, mit der auch vernetzte Haustechnik für solche Angriffe zusammengeschaltet werden kann. Bereits im September wurde auf diese Weise mit einer aussergewöhnlich massiven Attacke die Website des IT-Sicherheitsjournalisten Brian Krebs angegriffen. (gr/SDA)