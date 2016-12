Gute Nachricht zum Jahresende :  UNO-Sicherheitsrat steht geschlossen hinter Waffenruhe in Syrien

Sie währt erst wenige Stunden und steht noch immer auf wackligen Füssen: Die Waffenruhe in Syrien zwischen Rebellen und Regierungstruppen ist der jüngste Versuch, das Land endlich nachhaltig vom Kriegselend zu erlösen. Nun bekommt das Vorhaben aber breite Unterstützung. Der UNO-Sicherheitsrat hat heute für die Waffenruhe gestimmt.

In New York haben die Abgeordneten der Mitgliedstaaten zudem die von Russland und der Türkei vorgelegte Resolution einstimmig angenommen, wonach eine Übergangsregierung Land aus seinem fast sechs Jahre andauernden Bürgerkrieg führen soll. in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und des Iran entsprechende Verhandlungen stattfinden.

Russland und die Türkei unterstützen im Syrien-Konflikt entgegengesetzte Seiten: Während Russland der wichtigste Verbündete von Syriens Staatschef Baschar al-Assad ist und dessen Truppen auch militärisch unterstützt, hilft die Türkei im Nachbarland bewaffneten Assad-Gegnern. Zuletzt hatten sich Russland und die Türkei jedoch angenähert. (cat/SDA)