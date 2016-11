Grossdemo in Köln :  20'000 demonstrieren gegen Erdogan

Etwa 20'000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstag in Köln gegen den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Die von Aleviten veranstaltete Kundgebung fand unter dem Motto «Für Demokratie, Frieden und Freiheit» statt.

Die Demonstration wurde von einem kurdischen Verein unterstützt, der eine ursprünglich in Düsseldorf geplante Kundgebung zugunsten der Kölner Kundgebung absagte.

Am Rand der Veranstaltung kam es zu einem Zwischenfall, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In einer Gruppe von 200 bis 300 jungen kurdischen Männern seien Pyros gezündet und zum Teil auch geworfen worden. Die Polizei habe Schlagstöcke eingesetzt und mehrere mutmassliche Täter in Gewahrsam genommen.

Die Protestversammlung richtete sich vor allem gegen die jüngsten Festnahmen führender Kurdenpolitiker und regierungskritischer Journalisten in der Türkei. In ihrem Aufruf zu der Kundgebung warf die Alevitische Gemeinde der islamisch-konservativen AKP von Erdogan vor, diese habe die Türkei «in einem atemberaubenden Tempo» zu einer Diktatur gemacht.