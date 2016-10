UKIP-Abgeordneter Steven Woolfe Streit im EU-Parlament im Spital

Grossbritannien UKIP-Abgeordneter Woolfe im Spital nach Streit im EU-Parlament

Strassburg – Der britische UKIP-Politiker und EU-Parlamentarier Steven Woolfe ist am Donnerstag nach einem Streit im EU-Parlament «in kritischem Zustand» in ein Spital in Strassburg gebracht worden. Später teilte Woolfe mit, es gehe ihm besser.