Grossbritannien Elizabeth II. in Schwarz: Britische Königin gedenkt Weltkriegstoter

London – Die britische Königin Elizabeth II. hat am Sonntag an einer Gedenkveranstaltung für die Toten der beiden Weltkriege teilgenommen. Ganz in Schwarz gekleidet legte die 90-jährige Monarchin einen Kranz aus Klatschmohnblüten vor dem Denkmal in London nieder.