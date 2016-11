Griechenland Griechischer Ex-Präsident Stefanopoulos gestorben

Athen – Der griechische Ex-Präsident Kostis Stefanopoulos ist am Sonntagabend im Alter von 90 Jahren gestorben. Das berichteten die griechischen Medien. Stefanopoulos war am Donnerstag mit einer Infektion der Atemwege in ein Athener Spital gebracht worden.