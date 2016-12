Giftiges Wasser Tausende Wildgänse in den USA tot

LOS ANGELES, KALIFORNIEN (USA) - Tausende von Wildgänsen sind im Westen der USA verendet, nachdem sie sich in einem verseuchten Gewässer niedergelassen hatten. Bis zu 10'000 der Zugvögel hatten sich vor einem Schneesturm in den vergifteten See des ehemaligen Kupfertagebaus in Butte geflüchtet.