Geheimdienst-Legende warnt vor Massenimmigration durch Flüchtlinge

Der inzwischen 89-jährige Rafi Eitan hatte in den 1960er-Jahren von sich reden gemacht. Damals entführte er in Argentinien den Nazi Adolf Eichmann (†56) und brachte ihn in Israel vor den Richter.

Nun weilte der langjährige Leiter des ehemaligen israelischen Geheimdienstes Lakam auf Einladung der FPÖ in Wien. Im Gespräch mit der Zeitung «Krone» warnt der legendäre Agent vor Extremisten, die versuchen würden, aus Deutschland und Österreich ein muslimisches Land zu machen.

Eitan: «Die muslimische Welt unterscheidet sich deutlich von der westlichen Kultur. Wenn die Muslime jetzt in jedem europäischen Land sind, müssen wir dort mit Gewalt und Terror rechnen.»

Drei Tipps zur Migration

Der Hardliner hat auch eine klare Meinung, wie die europäischen Staaten mit den Migrationsströmen umgehen sollten. Seine drei Ratschläge:

• «Stoppt sofort die Immigration, macht eure Grenzen zu.»

• «Gebt viel Geld für Anreize aus, damit die Flüchtlinge zurück nach Irak oder Syrien gehen.»

• «Beschäftigt sie, lasst ihnen kaum Freizeit.»

Um den Terror wirklich bekämpfen zu können, brauche es eine Weltpolizei. Eitan: «Es darf einfach kein Land mehr geben, in dem Terroristen ihre Ausbildungslager aufbauen können.»

Nazi in Argentinien entführt

Rafi Eitan hatte den Nazi Adolf Eichmann 1960 in Argentinien aufgespürt und nach Israel entführt. Da wurde diesem der Prozess gemacht. Weil der SS-Obersturmbannführer für den Tod von rund sechs Millionen Menschen mitverantwortlich war, wurde er zum Tode verurteilt und in der Nacht auf den 1. Juni 1962 gehängt.

1978 wurde Rafi Eitan Antiterror-Berater von Premierminister Menachem Begin (†78). 1981 war er an der Planung zur Zerstörung des irakischen Atomreaktors Osirak massgeblich beteiligt.

Vorsitzender der Rentner-Partei

Eitan trat 1985 wegen der Pollard-Affäre aus dem Geheimdienst aus. Der Amerikaner Jonathan Jay Pollard (62) hatte in der US-Marine für Israel spioniert, worauf er zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Die Affäre belastete die Beziehung der beiden Länder.

Rafi Eitan wurde Leiter der staatlichen Chemiegesellschaft Israels und machte sich 2003 auf Kuba mit landwirtschaftlichen Aktivitäten selbständig. 2006 wurde er als Vorsitzender der Rentner-Partei in die Knesset gewählt, 2009 verpasste seine Partei den Wiedereinzug ins Parlament. (gf)