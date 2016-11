Gasexplosion in China :  33 Tote bei Unfall in Bergwerk

Zur Explosion in dem chinesischen Jinshangou Bergwerk in Laisu im Bezirk Yongchuan war es bereits am Montag gekommen. Direkt danach waren schon 18 Leichen gefunden worden, nun haben Bergungskräfte auch die übrigen 15 Vermissten gefunden, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua.

Nach Medienberichten ergaben vorläufige Untersuchungen, dass die Schächte der Kohlemine illegal erweitert worden waren und die Bergleute über unzureichende und fehlerhafte Ausrüstung verfügten.

Chinas Gruben sind die gefährlichsten der Welt. Jedes Jahr kommen Tausende Kumpel ums Leben - im Verhältnis deutlich mehr als in anderen Teilen der Welt. Schlechte Sicherheitsvorkehrungen und mangelnde Aufsicht durch Vetternwirtschaft gelten häufig als Ursachen. (SDA/stj)