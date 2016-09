Gary Johnson kennt keinen Staatschef :  US-Präsidentschafts-Kandidat hat Totalausfall – schon wieder

Obwohl er offiziell kandidiert, hat Gary Johnson keine Chance, US-Präsident zu werden – das ist vielleicht auch gut so. In einem TV-Interview offenbarte der Kandidat der Libertären Partei einmal mehr, dass er keinen blassen Schimmer vom Weltgeschehen hat. Auf die Frage des MSNBC-Moderators, wer sein liebster ausländischer Staatschef sei, konnte Johnson auch nach längerem Überlegen keinen Namen nennen.

«Ich glaube, ich habe einen Aleppo-Moment», sagte Johnson schliesslich. Er spielt damit auf einen früheren Totalaussetzer an. Im August hatte er im TV auf die Frage, was er angesichts der Kämpfe in der syrischen Stadt tun würde, zurückgefragt: «Was ist Aleppo?»

Zurück zum aktuellen Lapsus: Johnson fiel bei der Frage nach dem favorisierten ausländischen Politiker nur der «frühere Präsident von Mexiko» ein – doch dessen Namen wollte ihm partout nicht in den Sinn kommen. Schliesslich erlöste ihn der neben ihm sitzende Vize-Kandidat William Weld, indem er ihm den Namen Vicente Fox einflüsterte. «Fox! Er war grossartig», verkündete Johnson darauf.

Johnson, der ehemalige Gouverneur von New Mexiko, gilt im Rennen gegen Hillary Clinton und Donald Trump als krasser Aussenseiter. Dennoch kam er in jüngsten Umfragen, trotz Aleppo-Aussetzer, auf sechs bis sieben Prozent. (rey)