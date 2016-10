Held von Kirkuk: BMW-Fahrer rettet 70 Verletzte aus IS-Gebiet im Irak

Ako Abdulrehmans BMW ist durchsiebt. 60 bis 70 Kugeln haben die Limousine des Kurden getroffen, einige davon sind in der Front- und in der Heckscheibe des gepanzerten Fahrzeuges stecken geblieben.

Mit seinem Auto hat der Kurde in der nordirakischen Stadt Kirkuk Dutzende von Verletzten in ein Spital gefahren und so über 70 Zivilisten und Anti-IS-Kämpfern das Leben gerettet. Auf seinen Rettungsfahrten wurde Abdulrehman immer wieder von Dschihadisten unter Beschuss genommen.

Auf der kurdischen Internetplattform «rudaw.net» sagt er: «Ich wollte verhindern, dass die Verwundeten in die Hände des IS fallen. Es macht mich aber sehr traurig, dass viele der Verletzten das Spital zu spät erreichten und verbluteten.»

Bei seiner Rettungsaktion sah Ako Abdulrehman dem Tod mehrere Male in die Augen. Abdulrehman: «Die Kugeln des IS flogen direkt auf mich zu. Aber ich fuhr weiter, ich konnte doch die Verletzten nicht im Stich lassen.»

Für seinen heldenhaften Einsatz soll Abdulrehman belohnt werden. Eine BMW-Garage in Bagdad hat angeboten, den durchsiebten Wagen zu reparieren. Und aus kurdischen Kreisen erwartet ihn eine Auszeichnung. (gf)