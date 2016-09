Galaktische Karriere :  Schweizer wird NASA-Chef

Der Schweizer Thomas Zurbuchen ist seit Anfang Oktober Head of NASA Science Mission Directorate. Dies gibt die NASA auf ihrer Internetseite bekannt. Studiert hat Zurbuchen an der Universität Bern. Dort hat er im Jahr 1996 seinen Doktorabschluss im Fachbereich Physik und Astronomie absolviert.

Zurbuchen ist zudem Professor, Forscher und Campusführer an der University of Michigan in Ann Arbor, USA. Nach Amerika ging er bereits kurz nach seinem Universitätsabschluss, um eine berufliche Karriere bei der NASA zu starten.



NASA-Administrator Charles Bolden ist zufrieden mit der Wahl Zurbuchens: «Thomas bringt eine Fülle an wissenschaftlichen Kenntnissen und Erfahrung zu uns.» Seine vielfältigen Hintergründe würden gut zur NASA und dem «Weltklasse-Team» passen.

Zurbuchen, der in der Region Thun aufgewachsen ist, freut sich auf die neue Aufgabe: «Es bedeutet mir viel, diese neuen Tätigkeiten in Angriff zu nehmen.» Er übernimmt den Posten von Geoffrey Yoder, der nach 16 Jahren bei der NASA im vergangenen Dezember in Ruhestand ging. (stj)