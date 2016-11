Hunde müssen in Spanien zum DNA-Test: Polizei jagt Kot-Sünder

Eine Stadt hat genug: Bis zum 31. Dezember müssen im spanischen Mislata bei Valencia alle Hundehalter den Kot ihres Hundes bei der Polizei vorbeibringen. Damit wird die DNA der Tiere registriert.

Ab dem nächsten Jahr macht die Polizei Jagd auf Hundekot-Sünder. Die gefundenen Fäkalien werden mit der Datenbank abgeglichen, der Hundehalter ausfindig gemacht und mit 200 Euro gebüsst.

Das Hundekot-Problem ist in Spanien nichts Neues. So ist Mislata auch nicht der erste Ort, in dem diese Massnahme Schule macht. Bereits in Tarragona, Mallorca und im baskischen Hernani ist sie in Kraft. Im Dorf Colmenar Viejo nördlich von Madrid sucht gar ein Privatdetektiv nach den Hundekot-Sündern. (nbb)