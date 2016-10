Freihandel Ceta-Verhandlungen in Belgien auf Donnerstag vertragt

Brüssel – Die Verhandlungen zwischen den belgischen Regionen und der Zentralregierung über das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta in Brüssel sind am Mittwochabend unterbrochen worden. Sie sollen am Donnerstag Morgen fortgesetzt werden.