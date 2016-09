Frau schreit Anwohner wach :  Polizeieinsatz wegen Sex im Brennessel-Beet

Ein Liebespaar hielt am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr in einem Wohnquartier im deutschen Lahr ein Schäferstündchen – mitten in einem Brennessel-Beet.

Die Frau geriet während dem Akt immer weiter in die Nesseln – und schrie vor Schmerzen auf. Laut «Badischer Zeitung» weckte dies einen Anwohner auf. Dieser wähnte die Frau in Not – und alarmierte die Polizei.

Als die zwei Streifenwagen am Einsatzort ankamen, konnten sie das Mysterium rasch auflösen: Rote Pusteln an den Armen der Frau belegten das vorangegangene Malheur. (kra)