Burkini in Frankreich wieder erlaubt beschliesst Verwaltungsgericht

Heute hat das höchste französische Verwaltungsgericht entschieden, dass die Burkini-Verbote der südfranzösischen Gemeinden nicht rechtens sind. Dazu kommt es, weil die französische Menschenrechtsliga und das «Collectif contre l'islamophobie en France» Beschwerde gegen die Burkini-Verbote eingelegt haben. Es stellte sich die Frage, ob Burkinis eine genug starke Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen, dass sich eine Einschränkung der Religionsfreiheit rechtfertigen lässt. Der Entscheid wird als wegweisend betrachtet und wurde mit grosser Spannung erwartet.

Die Burkini-Verbote haben in Frankreich eine erbitterte Debatte ausgelöst. Nachdem mehrere Gemeinden in Südfrankreich das Tragen eines Burkinis unter Strafe gestellt haben, wurde am Dienstag eine Frau in Nice von vier Polizisten gezwungen, ihr Ganzkörper-Badekleid auszuziehen (BLICK berichtete). Bereits eine Woche zuvor war eine Burkiniträgerin in Cannes gebüsst worden. Laut einer Umfrage von Ifop für «Le Figaro» unterstützt eine Mehrheit von 64 Prozent der Franzosen die Burkini-Verbote.

Die Burkini-Verbote waren von den Bürgermeistern mit der angespannten Stimmung im Land begründet worden. Muslimische Badebekleidung könne als Provokation empfunden werden und zu Störungen der öffentlichen Ordnung führen. Der von Menschenrechtsgruppen angerufene Staatsrat erklärte nun, eine solche Begründung sei unzureichend. (pfc)