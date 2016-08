Frankreichs Wirtschaftsminister Emmanuel Macron tritt zurück

Frankreichs Wirtschaftsminister Macron kündigt Rücktritt an

PARIS - Acht Monate vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich tritt Wirtschaftsminister Emmanuel Macron (38) zurück. Der Jungstar der Regierung von Staatschef François Hollande kündigte seinen Rücktritt heute vor Mitarbeitern an, wie aus seinem Ministerium in Paris verlautete.