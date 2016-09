Frankreich Seilbahngondel-Panne am Mont Blanc: 45 Menschen noch nicht gerettet

Saint-Gervais Mont Blanc – Wegen eines Defekts sind am Donnerstagabend 110 Menschen auf rund 3800 Metern Höhe in einer Panoramaseilbahn am Mont-Blanc-Massiv stecken geblieben. 65 Touristen konnten mit Helikoptern in Sicherheit gebracht werden.