Frankreich Schlagabtausch konservativer Präsidentschaftsbewerber in Frankreich

Paris – Knapp zweieinhalb Wochen vor der Präsidentschafts-Vorwahl der französischen Konservativen sind die Kandidaten zum zweiten Mal in einer TV-Debatte aufeinandergetroffen. In Umfragen liegt Ex-Premierminister Alain Juppé in Führung, vor Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.