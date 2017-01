Wie die Polizei der ostfranzösischen Stadt Oyonnax am Dienstag mitteilte, konnte der Mann vom Autodach aus mit seinem Handy die Polizei alarmieren, die den Autodieb nach einer kilometerlangen Verfolgungsjagd stoppte.

«Ich weiss nicht, was in mich gefahren ist, ich bin ein gewaltiges Risiko eingegangen», sagte der Autobesitzer der Regionalzeitung «Le Progrès». «Es war der Instinkt.»

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntagabend. Der Autobesitzer sah, wie ein Mann im nahe der Schweizer Grenze gelegenen Oyonnax in sein Auto einbrach. Aoukili versuchte zunächst, die Rückscheibe einzuschlagen und hielt sich dann am Dachgepäckträger fest, als der Dieb losfuhr. Mit der freien Hand konnte er mit seinem Mobiltelefon die Polizei alarmieren.

Als ein Polizeiwagen die Verfolgung aufnahm, fuhr der Autodieb auf eine Autobahn und beschleunigte auf bis zu 130 Kilometer. «Die Polizisten haben versucht, ihre Dienstwaffe auf den Täter zu richten, aber er hat nicht reagiert», sagte der örtliche Polizeichef.

Die Polizei konnte den Autodieb schliesslich auf eine Ausfahrt abdrängen. Vor einem Kreisverkehr nutzte der Besitzer des Fahrzeugs dann die langsamere Geschwindigkeit, um vom Autodach zu springen, er verletzte sich dabei nur leicht. Die Polizei konnte den Autodieb wenig später festnehmen. (SDA)