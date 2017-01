Frankreich machts vor :  Arbeiter kriegen das «Recht auf Abschalten»

Persönlich

Ralf Rangnick (58), Englisch- und Sportlehrer, kickte selbst nur in der viertklassigen Ober­liga. Als Trainer ist er dafür notorisch erfolgreich: Aufstiege mit Ulm, Hannover und Hoffenheim. Coach in Stuttgart und auf Schalke, wo kein Trainer mehr Punkte im Schnitt holte als er: 1,89. 2011 erleidet er ein Burnout. Seit seiner Genesung 2012 ist er als Sportchef das Gesicht von RB Leipzig, führt den Klub von der 4. in die 1. Liga, 2015/16 ist er im Nebenamt Trainer. Führt drei Jahre lang auch die Geschäfte in Salzburg. Bilanz: 2 Meistertitel, 2 Cupsiege.