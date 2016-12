Frankreich Französischer Premier Valls verkündet Präsidentschaftskandidatur

Évry – Der französische Premierminister Manuel Valls will bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr antreten. Wegen der Kandidatur werde er am Dienstag seinen Rücktritt als Premierminister einreichen, verkündete Valls am Montagabend.