Frankreich Fillon und Juppé geben bei Vorwahl in Frankreich Stimme ab

Paris – Anhänger der bürgerlichen Rechten in Frankreich haben am Sonntag für ihren Präsidentschaftskandidaten gestimmt. Zur Wahl stehen die beiden früheren Premierminister François Fillon und Alain Juppé. Fillon gilt in Umfragen als klarer Favorit.