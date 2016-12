Flugzeugabsturz :  Sterbliche Überreste von Opfern des EgyptAir-Absturzes freigegeben

Für die Übergabe von ausländischen Todesopfern sei Kontakt mit den entsprechenden Botschaften aufgenommen worden, teilte die ägyptische Staatsanwaltschaft am Samstag in Kairo weiter mit. Zu den Absturzopern zählen 40 Ägypter und 15 Franzosen.

Der EgyptAir-Flug MS804 war am 19. Mai auf dem Weg von Paris nach Kairo über dem Mittelmeer abgestürzt. Am Donnerstag teilte das Luftfahrtministerium in Kairo mit, ägyptische Ermittler hätten an sterblichen Überresten der Opfer Spuren von Sprengstoff gefunden. Französische Ermittler zweifeln die These eines Anschlags jedoch weiterhin an.

Im Juli hatte die Analyse der Flugdatenschreiber ergeben, dass vor dem Absturz des Airbus A320 ein Brand an Bord ausgebrochen war. Damals war allerdings noch unklar, was das Feuer ausgelöst hatte. Die ägyptischen Behörden hatten schon damals von einem möglichen Anschlag gesprochen, dagegen gingen französische Experten von einem technischen Fehler aus. (SDA)