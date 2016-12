Flugzeugabsturz Sprengstoffspuren an Opfern von EgyptAir-Absturz gefunden

Kairo – Fast sieben Monate nach dem Absturz einer EgyptAir-Maschine ins Mittelmeer haben ägyptische Ermittler an sterblichen Überresten der Opfer Spuren von Sprengstoff gefunden. Das teilte das Luftfahrtministerium in Kairo am Donnerstag mit.