Flugzeugabsturz Mindestens 32 Tote bei Flugzeugabsturz in Kirgistan

Bischkek – Beim Absturz eines Frachtflugzeugs in der Nähe des Flughafens von Bischkek in Kirgistan sind am Montag mindestens 32 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte das kirgisische Ministerium für Katastrophenschutz mit.