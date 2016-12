Flüchtlinge Rekordzahl von Flüchtlingen erreicht Italien über das Mittelmeer

Rom – 2016 sind so viele Flüchtlinge wie nie zuvor über das Mittelmeer nach Italien gekommen. Mehr als 181'000 Menschen sei die gefährliche Reise gelungen, fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr, teilte das Innenministerium in Rom am Freitag mit.