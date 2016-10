Griechenland: Küstenwache rettet dutzende Flüchtlinge aus Ägäis

Flüchtlinge Griechische Küstenwache rettet Dutzende Flüchtlinge in der Ägäis

Athen – In der Ägäis sind binnen 24 Stunden 86 Migranten aus Seenot gerettet worden. 36 Menschen wurden von einem Patrouillenboot der griechischen Küstenwache in der Nacht zum Mittwoch vor der Insel Ikaria in Sicherheit gebracht. Sie hatten zuvor ein Notsignal gesendet.