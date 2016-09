François Hollande verspricht Schliessung des Dschungels von Calais

Flüchtlinge - Frankreich Hollande verspricht Schliessung des «Dschungels von Calais»

Calais – Frankreichs Präsident François Hollande hat bei einem Besuch in Calais die endgültige Schliessung des Flüchtlingscamps am Ärmelkanal versprochen. Die Regierung werde «diesen Weg zu Ende gehen», sagte Hollande am Montag.