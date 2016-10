Bilanz Flüchtlingskrise: Sommaruga kritisiert Massnahmen-Umsetzung

Flüchtlinge Flüchtlinge: Sommaruga kritisiert langsame Umsetzung der Massnahmen

Luxemburg – Was wurde in der Flüchtlingskrise bisher erreicht? Die EU-Innenminister ziehen am Donnerstag dazu Bilanz und loten aus, wo es weiteren Handlungsbedarf gibt. Bundesrätin Simonetta Sommaruga kritisierte vor dem Treffen die schleppende Umsetzung gewisser Massnahmen.