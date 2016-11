Flüchtlinge Flüchtlinge legen nach tödlichem Unfall Feuer in griechischem Lager

Lesbos – Nach einem tödlichen Unfall mit einem Gasbehälter haben aufgebrachte Flüchtlinge Feuer in einem Lager in Griechenland gelegt. Das Feuer habe im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos erhebliche Schäden angerichtet, teilte die Polizei in der Nacht zu Freitag mit.