Flüchtlinge Flüchtling in Berlin nach Zwischenfall von Polizei erschossen

Berlin – In Berlin ist ein Flüchtling von Polizisten erschossen worden. Der Mann griff nach Polizeiangaben einen anderen Flüchtling mit einem Messer an, worauf ihn ein Polizist tödlich traf. Der Vorfall ereignete sich in einer Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Mitte.