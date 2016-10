Calais: Mehrheitlich Asylberechtigte Flüchtlinge lebten im Dschungel

Flüchtlinge Behörde: Mehrheit der Menschen aus Camp in Calais asylberechtigt

Paris – Im aufgelösten Elendslager im nordfranzösischen Calais haben nach Angaben der Behörden vor allem Menschen mit Asylanspruch gelebt. In den vergangenen zwei Jahren beantragten mehrere tausend Bewohner des wilden Flüchtlingscamps am Ärmelkanal bereits Asyl in Frankreich.