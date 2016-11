Feiertags-Lichtermeer in Los Angeles :  So festlich kann ein Stau ausschauen

Thanksgiving ist in den Vereinigten Staaten ein offizieller Feiertag. Truthähne, American Football und besonders ein grosses Verkehrsaufkommen prägen das Erntedankfest.

Der amerikanische Automobilverband rechnet mit 49 Millionen Menschen, die unterwegs sind. Viele reisen zu ihren Familien, um einen schönen Abend zu geniessen. Doch aufgepasst: Um pünktlich anzukommen, muss man viel Zeit einrechnen.

In einem Video von «ABC7 News» wird das ganze Ausmass ersichtlich. In beide Richtungen erstrecken sich in Los Angeles Autoschlangen.

Die Scheinwerfer und Rücklichter bilden eine wunderbare Lichterkette – aus der Vogelperspektive ein schönes Schauspiel. Für die Menschen im Stau, aber auch für die Umwelt: eine Qual. (fss)