Fahrerflucht und Vertuschungs-Versuch :  Wende im Fall um die Todesfahrt des «Red-Bull»-Erben

Es kommt wieder Fahrt in den brisanten Fall um den Red-Bull-Erben Vorayuth Yoovidhya. Mit seinem Ferrari soll der Milliardärsspross in der Nacht des 3. September 2012 einen 47-jährigen Motorradpolizisten in Thailand getötet haben (BLICK berichtete).

Yoovidhya ist wegen überhöhter Geschwindigkeit, fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht angeklagt. Ihm drohen zehn Jahre Haft. Allerdings geht es bei den Ermittlungen seit Jahren nicht vorwärts - bis heute erschien der Beschuldigte nicht vor Gericht.

Vorwurf des Amtsmissbrauchs

Wie das thailändische Newsportal «Der Farang» berichtet, hat sich jetzt die Anti-Korruptions-Kommission (NACC) eingeschaltet. Sie fordert demnach von der städtischen Polizei sämtliche Unterlagen zu dem Unfall, der anschliessenden Fahrerflucht und den zögerlichen Ermittlungen.

Auch verlange die NACC eine Antworten auf die Frage, wieso sich Yoovidhya nicht rechtzeitig wegen überhöhter Geschwindigkeit vor Gericht verantworten musste. Denn dieser Teil der Vorwürfe ist inzwischen verjährt.

Das Ermittlerteam soll sich laut «Der Farang» am 3. Oktober vor der Kommission verantworten. Zehn Polizisten werde Amtsvergehen vorgeworfen.

Brisanter Vorwurf

Noch in der Nacht des tödlichen Unfalls wurde Yoovidhya abgeführt und verhört. Besonders brisant: Ein Beamter soll versucht haben, die Polizei mit einem fingierten Verdächtigen auf eine falsche Spur zu lotsen. Er habe einem Mann umgerechnet 220 Franken geboten, damit er sich als Lenker bei der Polizei stelle.

Yoovidhya hält sich die meiste Zeit in Singapur auf. Er ist der Enkel des verstorbenen Red-Bull-Mitbegründers Chaleo Yovidhya. Dieser hatte das Unternehmen gemeinsam mit dem Österreicher Dietrich Mateschiz gegründet. (wen)