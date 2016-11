Fahrer soll Schulbus extra in Masten gelenkt haben :  «Seid ihr bereit zu sterben?»

Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Busunfall in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee (BLICK berichtete). Fünf Kinder kamen dabei ums Leben, zwölf Kinder befinden sich noch immer im Spital – sechs davon in kritischem Zustand.

Nun sind neue Details zum Unfall bekannt geworden: Der Fahrer, Johnthony Walker (24), soll viel zu schnell unterwegs gewesen sein. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Zudem äusserte sich eine betroffene Mutter zum Drama.

Schockierende Details

Jasmine Mateens drei Kinder befanden sich im Bus – eines von ihnen starb beim Unfall. Nun hat die Mutter dem TV-Sender NBC schockierende Details zum angeblichen Unfallhergang preisgegeben.

Gemäss Aussagen ihrer Kinder soll Walker den Unfall absichtlich verursacht haben. «Seid ihr bereit zu sterben?», soll er gerufen haben, bevor er das Steuer herumriss und der Bus mit voller Wucht zuerst in einen Telefonmast und dann in einen Baum prallte.

Warnungen nicht ernst genommen

Mateen erhebt auch schwere Vorwürfe gegen die Schule. Denn ihre Kinder hätten sich seit Schulanfang im August jeden Tag über den Busfahrer beklagt: Er habe auf den Fahrten getrunken und geflucht. Walker soll auch häufig absichtlich gebremst haben, damit sich die Kinder den Kopf anschlagen.

Mehrmals beschwerte sich die Mutter bei verschiedenen Verantwortlichen der Schule, doch passiert sei nichts. «Sie machen erst jetzt alles, was man hätte tun sollen, bevor es zu spät war», sagte sie dem Fernsehsender.

Wie sich die Tragödie genau abgespielt hat, wird vom nationalen Amt für Transportsicherheit untersucht. Dafür würden das Material der Videokamera im Bus sowie die Blackbox analysiert, schreibt NBC. (vac)