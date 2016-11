Fahrdienste Uber in Bangladesch Tage nach dem Start für illegal erklärt

Dhaka – Nur wenige Tage nach dem Start in Bangladesch haben die Behörden den US-Fahrdienst Uber verboten. Die Strassenbehörde warnte am Freitag per Zeitungsanzeige die Autofahrer des Landes, sich bei Uber anzumelden und Mitfahrten anzubieten.