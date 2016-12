Facebook-Einladung läuft völlig aus dem Ruder Tausende feiern Rubis 15. Geburtstag

In einem Video kündigten die Eltern an, «jeden» einladen zu wollen – doch mit 1,3 Millionen Anmeldungen hatten sie nicht gerechnet. Schliesslich folgten Tausende der Einladung zu der Party in Mexiko.