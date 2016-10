Ein Horror-Clown sagt Sorry: Deutsche Polizei ermittelt gegen ihn

Nach einer Knieoperation liegt Fabian H. (23) jetzt im Spital. Am Samstagabend war das noch anders. Da zog sich der 2,08- Meter-Hüne eine gruselige Clownmaske an und lief auf einem dunklen Parkplatz in Wandlitz bei Berlin auf Sarah P. mit ihrer 12-jährigen Tochter Lea zu.

«Ich erstarrte vor Schreck. Wir hatten wirklich Angst, gleich würde etwas Schlimmes passieren», erinnert sie sich gegenüber der «Bild».

Und mittlerweile findets auch Pseudo-Clown Fabian H. nicht mehr lustig. In verschiedenen deutschen Medien zeigt er sich heute – ohne Maske – und sagt, dass es ihm leid tut.

Kurz nach dem Auftritt hatte ihn die Polizei aufgegriffen. «Mir war nicht bewusst, dass jemand vor mir Angst haben könnte», sagt er reuig. Er sei mit Freunden unterwegs gewesen, habe diese Maske dabeigehabt, sie spasseshalber angezogen: «Und dann war da plötzlich diese Frau mit dem Kind. Ich habe nichts weiter gemacht. Niemanden bedroht oder so.»

Ganz so einfach wird die Sache für Fabian H. aber nicht enden. Die Polizei ermittelt wegen Störung des öffentlichen Friedens. Solche Taten seien «kein Kavaliersdelikt», so ein Sprecher. Und warnt damit auch mögliche Nachahmer. (tri)