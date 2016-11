Exklusives Interview mit dem Biografen von Melania Trump :  «Sie wird die schönste First Lady, die Amerika je hatte!»

BLICK: Herr Požar, stiegen die Buchverkäufe, seit Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde?

Bojan Požar: Ja, natürlich. Die Verkäufe schossen in die Höhe.

Wie hat Melania Trump den Sprung von einem kleinen Dorf in Slowenien zur First Lady geschafft?

Ihr Leben ist eine Reihe von unglaublichen Zufällen. Es scheint schon fast bizarr. Ein slowenisches Model, das nach New York kommt und dort den Milliardär Donald Trump kennenlernt, diesen heiratet und es schafft, ihn zu behalten. Ungeachtet der Tatsache, dass er schon zweimal geschieden und ein bekannter Playboy ist. Und nach 18 Jahren wird dieser Mann der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und sie zur ersten First Lady mit einer kommunistischen Vergangenheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, ist eigentlich gleich null. Trotzdem kam es so.

Ist Melania Trump immer noch dieselbe wie früher?

Nein, sie hat sich sehr verändert. Sie hat ihr Heimatland gewechselt. Ihre Sprache geändert. Dazu eine Reihe plastischer Eingriffe hinter sich gebracht. Vom typischen slowenischen Kleinstadtmädchen, das ziemlich schüchtern ist, wurde sie so zur klassischen New Yorkerin.

Was zeichnet die neue First Lady besonders aus?

Sie war immer sehr ehrgeizig und wollte im Ausland erfolgreich sein. Das hat sie jetzt ohne Zweifel erreicht. Aber, seit 14 Jahren ist sie nicht mehr in Slowenien gewesen.

Sind die Slowenen dennoch stolz auf sie?

Ein paar Tage vor der Wahl, als praktisch keiner glaubte, dass Trump gewinnen würde, wurde eine Umfrage im slowenischen Fernsehen gezeigt. Dort hiess es, dass nur 20 Prozent der Slowenen stolz sein würden, wenn Melania First Lady werden würde. Die Werte waren so niedrig, weil die meisten Slowenen keine Fans von Donald Trump sind. Doch jetzt nach der Wahl herrscht in Slowenien Euphorie. Beispielsweise hat der slowenische Aussenminister Donald Trump nicht gratuliert. Stattdessen hat er seinen Brief Melania überreicht.

Was wird Melania Ihrer Meinung nach für eine First Lady werden?

Sie wird sehr schnell eine Mode- und Medien-Ikone werden. Und ich bin mir sicher, dass sie die schönste First Lady wird, die Amerika je hatte.