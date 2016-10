Ex-Angestellter unter Verdacht :  Hat Giuseppe S. die Hotel-Chefin Veyrac (76) in Nizza entführt?

Ein gefeuerter Restaurantchef soll hinter der spektakulären Entführung der reichen Hotelbesitzerin Jacqueline Veyrac (76) im südfranzösischen Nizza stehen. Ermittlerkreise bestätigten am Freitag, dass Giuseppe S. als mutmasslicher Auftraggeber gilt.

Die Tageszeitung «Le Parisien» berichtete, der Italiener habe aus Rache gehandelt: Er hatte als Geschäftsführer das Gourmetrestaurant «La Réserve» an der Küste von Nizza geleitet, das ebenfalls Veyrac gehört. Als das Restaurant 2009 pleite ging, verlor er seinen Job.

Am helllichten Tag entführt

Die Besitzerin der an der Strandpromenade von Cannes gelegenen Fünf-Sterne-Herberge «Grand Hôtel» war am Montag in Nizza auf der Strasse entführt worden.

Die Kidnapper verschleppten die Frau vor den Augen erschrockener Passanten in einem weissen Lieferwagen. Zwei Tage später wurde Veyrac gefesselt in dem parkenden Lieferwagen gefunden und befreit.

Wegen der Entführung befinden sich insgesamt neun Verdächtige in Polizeigewahrsam. Unter ihnen ist auch ein Paparazzo, der das Entführungsopfer für die Kidnapper ausgekundschaftet haben soll.

«Le Parisien» zitierte einen Justizvertreter mit den Worten, die Entführer hätten sehr entschlossen, aber auch ziemlich «amateurhaft» gehandelt. (SDA)