EU - Verteidigung EU will mit Verteidigungsfonds unabhängiger von USA werden

Brüssel – Die EU-Kommission will mehr Geld in die Rüstung stecken und Europa damit unabhängiger von den USA machen. «Wenn Europa sich nicht um seine eigene Sicherheit kümmert, wird es niemand sonst tun», sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch.